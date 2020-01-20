شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لـ 650 رائدة وشابا بمحافظة البحيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دورات تدريبية بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لرائدات وطلاب وشباب محافظة البحيرة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة البحيرة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادا لانطلاقها في محافظة البحيرة.

وتأتى هذه الدورات التدريبية تزامنا مع زيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة غدًا الثلاثاء لمحافظة البحيرة، التى تعد المحطة الثانية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، إذ أنها واحدة من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، صرح وائل فراج مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أن الدورات التدريبية تعد جزءًا رئيسيًا في عملية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، وجاء الاهتمام بشريحة الطلاب والشباب والمرأة، وفق دراسات عدة تؤكد ارتباطهم المباشر بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

Advertisements

وأضاف فراج أن هذه الدورات التدريبية جاءت خلال الأيام 18-19-20 يناير الجاري، شارك خلالها 150 رائدة من المحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كذلك شهدت الدورات مشاركة 500 طالب "أقل من 18 عامًا" وشاب على مدار يومين، بالتعاون والتنسيق مع النائبة أمل زكريا مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة.

وأكد فراج أن المشاركين بالدورات التدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، يمثلون أداة قوية من أدوات وزارة الهجرة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال التأثير في محيطهم ونقل ما تلقوه من تدريب وتوعية لذويهم وأقاربهم، حتى تصل المبادرة مختلف الفئات المستهدفة.

وجدير بالذكر أن الدورات التدريبية اعتمدت على منهج تفاعلي يقوم على مشاركة المتدربين في أنشطة جماعية شملت التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية، والإشارة للدوافع الجاذبة للهجرة بصورة غير شرعية، كما استندت على تجارب حقيقية لأناس خاضوا هذه التجربة الصعبة واستعراض ما تعرضوا له من مخاطر عديدة نتيجة ذلك.