شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى بعد لقاء محمد صلاح: معنوياته زى الفل.. ولا علاقة لنا بجوائز "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته بالأداء الذى ظهر النجم الدولى محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن: "معنويات صلاح زى الفل، ومركز جدا فى شغله، وهذا هو حال الناس المحترفين".

وقال الجناينى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "التقينا بعد المباراة وتحدثنا فى أمور عديدة وسيكون متواجد الفترة القادمة".

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وفيما يتعلق بأزمة جائزة الاتحاد الأفريقى، قال: "الجائزة بينه وبين الاتحاد الإفريقى والاتحاد المصرى ليس طرفًا فى الأمر.. وبالنسبالنا الدنيا زى الفل، ولا يوجد أى مشكلات".

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة الكابتن حسام البدرى، وخاصة بعد تعديل موعد إقامة بطولة الامم الإفريقية، معربًا عن أمله أن تقام كل الفعاليات الرياضية فى مصر مستقبلًا.