شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقدم أول دفاع تفصيلى قبيل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أول دفاع شامل قبيل بدء محاكمته فى مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفضه التعاون فى تحقيق المساءلة الذى قاده الحزب الديمقراطى فى مجلس النواب، وترامب رابع رئيس أمريكى يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة، ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسى الديمقراطى جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق فى الكونجرس بشأن سلوكه.

وقال مسئولون كبار فى الإدارة، إن الوثيقة التى سيقدمها ترامب، اليوم الاثنين، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة فى الدفع ببراءة ترامب من الاتهامات وبأنه لا ينبغى عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

وعلى الرغم من أن عزل ترامب فى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغى على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التى وصفها بأنها حملة اضطهاد.

ويتعين على ترامب، أن يحد من الضرر السياسى لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية فى الانتخابات التى تجرى فى نوفمبر .

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وقال فريق ترامب القانونى، إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية، بالضغط على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العام الماضى، للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.

وينفى بايدن وابنه ارتكاب أى مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق.

ويقول الديمقراطيون، إن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا فى إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونجرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسئولى الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق ترامب القانونى، إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه فى الدستور الأمريكى.