شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تشكل غرفة عمليات برئاستها لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقام دورته 51 في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.

وقالت «عبدالدايم» إن تشكيل غرفة العمليات يأتي ضمن عملية التطوير التي يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي، واستضافته لأول مرة المقر الجديد، كما يهدف إلى الحفاظ على المستوى الذي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم، ويسعى إلى رصد وتحليل آراء الجماهير للاستفادة منها.