شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «الإسماعيلية – السويس» الزراعي بعد توقف 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الإثنين، إعادة فتح طريق الإسماعيلية- السويس الزراعى بعد 3 أشهر من الغلق بمنطقة «دريسة أبوعطوة»، بسبب انهيار جزئي بالجسر الرئيسي للترعة التي تنقل المياه إلى سيناء.

وقال محمد حمزة وكيل وزارة الرى بمنطقة القناة والإسماعيلية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إعادة فتح الطريق بعد إقامة حائط خرسانى ضخم يحمى جسر الترعة من أي انهيارات وتدعيمه بالرمال، مؤكدًا أن العمل استمر على مدى شهرين كاملين بتوجيه ومتابعة من وزير الري شخصيًا، لفتح الطريق الذي يخدم نحو ربع مليون مواطن.

وكشف حمزة عن استكمال أعمال ردم الرمال خلال الأسبوعين القادمين، لافتًا إلى أن قرار إعادة فتح الطريق تم بعد التأكد من إصلاح الجسر وإقامة الحائط الخرسانى، بينما لا تزال هناك أعمال ردم تتم حاليًا.