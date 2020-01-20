شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي تضامنًا مع أسر الصيادين المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، قراراً بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الخمسين «اليوبيل الذهبي»، وذلك تضامناً مع أسر الصيادين المفقودين، وذلك تأكيداً لتعهد محافظ الإقليم منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي بأنه يعتبر أهالى المحافظة أبناءه، ومشاركته لهم في مختلف مناسباتهم، وأنه يواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات التمشيط والبحث عن الصيادين المفقودين.

وقال اللواء عمرو حنفى أنه سيقتصر برنامج الإحتفالات على وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدماء، وتكريم المحالين على المعاش، وإلغاء باقي البرنامج من عروض واحتفالات أخرى.

يذكر أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 صيادين وهم «الريس ناجى» في العقد السادس من العمر، وأحد أقاربه وهو زوج أخته وهو «الريس عدلي»، وابنه أحمد في العقد الثالث من العمر، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن «سبيد بوت» مركب سريع، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر، ولم يعودوا حتى الآن، ومحافظ البحر الأحمر يتابع عمليات البحث على مدار الساعة، وأنه قام بزيارة أسر المفقودين بمنازلهم.