شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة» تدعو العرب للاحتفال بيوم السياحة العربي في 25 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. بندر بن فهد آل الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن السياحة أصبحت صناعة كبرى تعود بالنفع على اقتصاديات الدول بالعالم أجمع داعياً العالم العربي بالاحتفال بيوم السياحة العربي يوم 25 فبراير الذي يتوافق مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة تحت شعار السياحة والوظائف مستقبل واعد وذلك بغرض زيادة الوعي حول أهمية صناعة السياحة لما تحققه من مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي عربيا وعالميا.

وأضاف أن المنظمة العربية للسياحة عندما وضعت استراتيجيتها العامة للسياحة للعالم العربى أكدت من خلال رؤيتها مدى أهمية تفعيل دور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحى تقديراً لدور صناعة السياحة كقاطرة للاقتصاد الوطنى لتوفير العملات الصعبة وفرص العمل باعتبارها من أهم عوامل التنمية المستدامة انطلاقا من دورها كحلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد أن من اهم أهداف استراتيجية المنظمة هو الهدف الاول الذي يتعلق بتعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة من خلال تشجيع الأيدي العاملة المحلية في اشغال الوظائف المتاحة في قطاع السياحة وأيضا بالهدف الثاني الذي يتعلق بتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية ودمجها في عملية التنمية السياحية من خلال اشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي من خلال التوعية والتحفيز والتشجيع للانخراط بوظائف هذه الصناعة الكبرى بالإضافة للهدف الثالث الذي يتعلق باعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن للحد من الفقر والبطالة وذلك من خلال زيادة فرص التدريب والتأهيل في كافة المجالات السياحة لجعل شباب الوطن العربى مستقبلا هم قادة هذه الصناعة الكبرى

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وتأكيدا لهذه الرؤية والتى تتعلق بأهمية التوظيف والتوطين في مجال صناعة السياحة فقد سعت المنظمة لتطوير وتقدم صناعة السياحة بالعالم العربي من خلال تأمين الكوادر الفنية للانخراط بالعمل بها بالتدريب والتأهيل المستمر لهم ووضع محفزات لتنفيذ برامج تأهيلية لخدمة كافة جوانب السياحة بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية وخبراء عالميين متخصصين بهذا المجال الهام.

وتكشف المنظمة العربية للسياحة المردود الاقتصادي للسياحة من خلال رصدها لما حققه القطاع من مساهمات ايجابية في اغلب القطاعات المرتبطة بها، حيث تحقق ١٠% من الناتج المحلى الإجمالي العالمى بالاضافة لـ ٣٠% من الصادرات الخدمية و٧% من صادرات العالم، وأن الاستثمار في مجال صناعة السياحة على مستوى العالم قد حقق بنهاية عام ٢٠١٨م حوالى ٩٢٥ مليار دولار وان الحركة السياحية الوافدة على مستوى العالم حققت زيادة بنسبة ٦% بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧.

كما أشارت إلى أن أعداد السائحين ارتفعت على مستوى العالم بنسبة زيادة تقترب من الـ ١٠٠% مقارنة بين الفترة العام ٢٠٠٠ م والتي بلغ متوسط السائحين بها حوالى ٧٩٢ مليون سائح محققة ارتفاعا بنهاية ٢٠١٨ لتصل إلى مليار و٤٠٠ مليون سائح على مستوى العالم، وتسعى المنظمة العربية للسياحة لمتابعة التعاون مع كافة وزارات وهيئات السياحة على امتداد الوطن العربي لتنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتسويقية للمنطقة العربية حتى تحظى بما تستحقه من فوائد لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى حيث تتوقع المنظمة بأن يصل إعداد السواح الزائرين للمنطقة العربية في عام ٢٠٣٠ بحدود 220 مليون سائح محققة ثلاثة أضعاف النسبة.

وبحسب المنظمة فإن السياحة والسفر من أهم القطاعات التي تساعد على التوظيف حيث يدعم هذا القطاع عالميا بشكل مباشر ما يقارب من 112 ملايين وظيفة بنهاية عام 2018، وأما الدعم غير المباشر فيتمثل فيما يقارب 292 مليون شخص يستفيد من قطاع السياحة، أي وظيفة من كل 10 وظائف في العالم وفى الدول العربية يساهم القطاع السياحي في التوظيف المباشر بما يقارب 10 ملايين شخص، ويشكل ما نسبته 12% من إجمالي الوظائف في الدول العربية.