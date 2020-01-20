شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هارفارد: القرآن الكريم أفضل كتاب للعدالة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صنفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة في العالم. جاء ذلك في أحدث دراسة علمية للجامعة. Advertisements وبحسب الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، على صفحتهم بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، استشهدت لجنة التصنيف بجامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي. وأكدت الدراسة أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم. جامعة هارفارد تصنّف # القرآن_الكريم كأفضل كتاب للعدالة

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.#المجتمعات_المسلمة pic.twitter.com/917ewjJKd9

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