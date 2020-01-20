شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الحاصلات الزراعية»: ارتفاع أسعار العدس والفول بسبب «حرائق استراليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على أسعار بعض أنواع الحاصلات الزراعية خاصة الفول والعدس، مرجعًا ذلك إلى الارتفاعات العالمية.

وأرجع «الباشا» في تصريحات صحفية، الإثنين، ارتفاع أسعار الفول والعدس إلى وجود كميات قليلة في الخارج، خاصة بعد انتشار الحرائق في استراليا، وتحول بعض الدول المنتجة إلى مستوردة مثل الهند.

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وأشار إلى أن اسعار الفول عالميًا تتراوح بين 650 و750 دولار للطن، وأسعار العدس تتراوح بين 725 و800 دولار للطن، يضاف عليها المصاريف الادارية والشحن والتخليص الجمركي أي ما يتراوح بين 5 إلى 8% خلاف السعر في بلد المنشأ.

وأوضح أن أسعار العدس تباع في الجملة ما بين 12 و16 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والنوع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 16 و25 جنيهًا حسب التعبئة والتغليف ومصاريف النقل وأماكن البيع، وتتراوح اسعار الفول المستورد ما بين 13 و16 جنيها في الجملة، مشيرًا إلى أن «المستوردين يبيعون البضائع المخزنة لديهم بأسعار رخيصة، لأنهم اشتروها بسعر أقل من الأسعار العالمية المرتفعة الآن، ونسبة هامش ربح التجار لا تتعدي الـ5% بأي حال من الأحوال».

ولفت النظر إلى أن «مصر تستورد نحو 98 % من حجم استهلاكها من العدس، وتستورد نحو 88% من حجم استهلاكها من الفول، وأهم الدول الموردة لمصر هي كندا واستراليا».