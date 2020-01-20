شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وجونسون وزعماء أفريقيا يشاركون في حفل استقبال بقصر باكنجام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية المشاركين بقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، في حفل استقبال يقيمه دوق كامبريدج الأمير وليام، مساء الإثنين، بقصر باكنجام.
يحضر حفل الاستقبال أيضا رؤساء الشركات الإفريقية والبريطانية المشاركين في القمة التي افتتحها الرئيس السيسي، صباح اليوم بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، وبوريس جونسون.
ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر وبريطانيا في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.
وستمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أوالجديدة؛ لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الإفريقية.
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