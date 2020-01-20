شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشهد احتفالية صرف تعويضات أهالي النوبة المتضررين من «السد العالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الاثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة، ممّن تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل عنوان: «الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالي النوبة»، بحضور عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسؤولين بالدولة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.

وألقى اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، كلمة خلال الاحتفالية، استهلها بالترحيب بحضور رئيس الوزراء في أسوان، تلك المدينة العريقة التي تتعانق فيها حضارة الأجداد مع إنجازات الأحفاد، ويجري فيها نهر النيل الخالد أبدا شريانا للحياة، ومصدرًا للخير والنماء، ويسكن على ضفافه أهل أسوان، بطيبتهم ونقاء قلوبهم وكرم ضيافتهم.

وأكد المحافظ أن احتفالية تسليم التعويضات لأهالي النوبة تأتي وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما تأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان الذي تستعيد فيه المحافظة ذكرى افتتاح السد العالي، ذلك الصرح العظيم الذي يقف شامخًا في جنوب مصر مجسدًا لإرادة الشعب المصري، وكفاحه من أجل بناء الوطن.

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وأوضح محافظ أسوان أن الحضور الحكومي للاحتفالية بهذا المستوى الرفيع يؤكد على أن الاهتمام بصعيد مصر أصبح واقعًا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، وتأكيدًا في الوقت نفسه على أن الإهمال الذي عانى منه صعيد مصر خلال عقود مضت صار صفحة في كتاب الذكريات، وقد طويت بغير عودة.

وأضاف: لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت كل ما في وسعها من جهد؛ من أجل الوصول إلى هذا اليوم الذي يتم فيه تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بفتح هذا الملف المهم والعمل على حله، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على متابعته الآنية والمستمرة، مثمناً ما بذله رئيسا اللجنتين، وأعضاؤهما من جهد شاق وما كان بينهما من تعاون وتنسيق.

واستقبلت فرقة أسوان للفنون الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ أسوان أشرف عطية، وعدد من المحافظين السابقين بالأغاني النوبية، لدى وصولهم مقر الفندق الذي تقام فيه احتفالية تسليم تعويضات النوبيين المتضررين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان ممن لم يسبق تعويضهم وبحضور نائب النوبة ياسين عبدالصبور.

وكانت اللجنة الوطنية لصرف تعويضات المتضررين من أبناء النوبة خلال فترة بناء السد العالي وإنشاء خزان أسوان، استعدت لصرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات لأهالي النوبة، على أن تصرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان 1902، وإنشاء السد العالي 1960، ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.

وانتهت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء من وضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين، وبلغ إجمالى المستحقين للتعويضات 11 ألف و716 مستحق، وتم فتح باب قبول الرغبات على التعويضات خلال الفترة من 25 يونيو 2018 وحتى 31 يوليو 2019.

وكانت قد أعلنت اللجنة الكشوف المبدئية لأسماء ورغبات المعوضين، وتم فتح باب التظلمات من يوم 7 سبتمبر 2019 وحتى 12 سبتمبر من نفس العام، وتقدم 311 شخصاً بطلبات تظلم على الرغبات المعلنة، واستجابت اللجنة إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت في 4 تظلمات، وجاءت التعويضات متنوعة ليختار أصحابها ما بين تعويضات: «سكنية وزراعية ومادية وتقنين أراضي».