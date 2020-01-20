شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «القمة البريطانية الأفريقية إضافة جديدة للعمل الدولي للنهوض بقارتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن القمة البريطانية الإفريقية تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة: «يسعدني أن أشارككم اليوم في هذه القمة التي تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الإفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الاصعدة».

وأضاف: «أود أن أعرب في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها إفريقيا في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة».