شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام على جميع دول الاستثمار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة «البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020»، الاثنين: «يسعدني أن أشارككم في هذه القمة التي تمثل إضافة جديدة في العمل الدولي، وأود أن أعرب عن التقدير للمملكة المتحدة لدعم المساعي الأفريقية لتحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها في أجندة التنمية 2020، استنادًا لمبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة، نجتمع اليوم في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار».

وأضاف: «رغم ضخامة التحديات وتشابك آثارها على القارة الأفريقية، إلا أنني أستطيع القول إن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد من مؤسسات الأعمال الدولية، دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام على جميع دول الاستثمار، من بينهم المملكة المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور التالية، تجفيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية، خصوصًا المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور (القاهرة-كيب تاون)».

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وعن باقي المحاور المؤثرة في التعاون، قال السيسي: «ثانيًا، تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإقامة سوقًا أفريقيا جاذبًا للاستثمار الأجنبي، ثالثًا، الدور المهم للقطاع الخاص المحلي، باعتباره أحد أهم محفزات النمو، تدشين شراكات بين القطاع الخاص والأجنبي، رابعًا، تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لمواكبة التطورات العالمية».

وفي ختام كلمته، أعرب السيسي عن استعداده لإقامة شراكات جادة مع جميع الشركاء، بما فيهم المملكة المتحدة، بناءً على عدة عناصر وأطر تعاونية، وهي: تقديم ضمانات استثمار حكومية للشراكات الدولية، لتشجيع المستثمرين، العمل على تهيئة السبل لتعزيز التبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة، استنادًا على المصالح المشتركة، بما فيها فتح الأسواق البريطانية، توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الأفريقية، الارتقاء بمستوى الانتاج الصناعي والخدمي.