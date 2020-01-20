شكرا لقرائتكم خبر عن «العتيبي»: نجاح معرض الطيران الكويت للطيران 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم معرض الكويت للطيران الثاني 2020 أعماله، والذي أقيم تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري، وبمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري.

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وقال مقرر اللجنة العليا لمعرض الكويت للطيران المهندس سعد العتيبي، إنه بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الأمير الشيخ صباح الأحمد على رعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، والتي تؤكد اهتمامه بدعم وتطوير قطاع النقل الجوي في دولة الكويت.

وأضاف« العتيبي» في تصريح صحفي، الاثنين، بأن المعرض هذا العام شهد مشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والشركات العالمية المتخصصة وشركات الطيران، حيث ارتفعت نسبة المشاركة إلى 150% مقارنة مع الشركات العارضة في المعرض في دورته الأولى، مشيرًا إلى ان زوار المعرض تجاوز 60 ألف زائر خلال 4 أيام.

وأشاد «العتيبي» بجهود جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي، والتي كانت برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، وعضوية ممثلين من وزارات (الديوان الاميري- الداخلية – الدفاع – الصحة – الاعلام- بلدية الكويت – الادارة العامة للجمارك – الادارة العامة للاطفاء – شركة نفط الكويت – هيئة تشجيع الاستثمار)، مشيرًا إلى أن هذا التناغم الحكومي أثمر عن نجاح المعرض، والذي كان واضحًا من خلال ردود أفعال ضيوف المعرض سواء من داخل الكويت أو خارجها شارك في المعرض محمد العصار وزير الانتاج الحربي والطيار سامح حفني رئيس سلطه الطيران المدني.