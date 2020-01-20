شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تشغيل محطتي «2» و«3» لمياه الشرب بالخصوص منتصف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، حيث قام المحافظ بجولة تفقدية شملت مدينة الخصوص ومدينة الخانكة تفقد خلالها بعض المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بهدف تحسين الخدمات، ورفع العبء عن كاهل المواطن في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات وتفعيل مبادرة حياه كريمة.

أكد المحافظ أنه سيقوم بعمل جولات ميدانية بشكل يومي للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها حاليا حتى يتم الانتهاء منها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، والتنسيق للبدء في مشروعات جديدة يحتاج إليها المواطنون لاسيما في مجالات البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والغاز بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة لتخفيف الكثافة الطلابية والانتهاء من المشروعات الطبية والمستشفيات الجاري تنفيذها بالمحافظة، لكي تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد بئر مياه ارتوازي بطاقة 120 لتر/ث بتكلفة 4 مليون جنيه بمحطة معالجة مياه الخصوص رقم 5 بعزبة علام، والذي تم إنشاؤه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه ومواجهة عجز المياه بالمنطقة حيث تتسم المدينة بكثافات عالية جدا من السكان.

وفي سياق متصل، قام المحافظ بتفقد مشروع محطتي مياه 2و3 بالخصوص بتكلفة 40مليون جنيه الجاري تنفيذها بنظام حديث وتعمل بطاقة 10000م3/يوم بإنتاجية كبيرة ومنشأة على مساحة صغيره من الأرض، حيث أكد المحافظ أنه بعد انتهاء إنشاء محطتي المياه خلال 6 أشهر سيتم إنهاء مشكلة المياه تماما بمدينة الخصوص، إذ سيتمتع الفرد بالنصيب الكافي من المياه نتيجة تلك التوسعات في المحطات التي وصلت طاقتها إلى ،

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وخلال الجولة، تفقد الهجان المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص وذلك للتأكد من انتظام العمل بها، وقام بمعاينة المعدات الموجودة بالمحطة حيث تحتوي المحطة على عدد 8 سيارات نقل وعدد 3 حاويات يتم استخدامهم في جمع القمامة التي تنتج من مدينة الخصوص يوميا، وخلال تفقد المحافظ المحطة وجه بالعمل على رفع كفاءتها وإزالة أي مخالفات أو إشغالات بها حتى تعمل بكامل طاقتها وتسهم في تحقيق النظافة في الشوارع.

كما تفقد المحافظ مدرسة الخصوص الرسمية للغات كما قام المحافط خلال الجولة بوضع حجر الأساس للمركز الطبي (المساحة الإجمالية ١٠٥٠م٢ بتكلفة 6.7 مليون جنيه والوحدة بها غرفة أشعة وعيادات طب أسرة وإسعافات أولية وغرف تطعيمات وسكن أطباء وتمريض ومكتب صحة.

كما تفقد المحافظ مستشفى الخصوص العمومي والتي سيتم إزالتها بعد الانتهاء من إنشاء المركز الطبي خلال 8 أشهر ليتم نقل الخدمة الصحية بالكامل لحين الانتهاء من إقامة مستشفى مركزي بمدينة الخصوص تقدم جميع الخدمات الصحية.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف بلاط «إنترلوك» بشارع الخصوص العمومي بتكلفة 9 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للنهوض بالشوارع وتطويرها، حيث أمر المحافظ المقاول المنفذ بالالتزام بالمواصفات الفنية للبلاط وتسليم المشروع في المواعيد المحددة.

واختتم المحافظ الجولة بالتوجه إلى منطقة عرب العليقات بالخانكة لتفقد مبنى الجهاز التنفيذي لمنطقة الصفا الصناعية، حيث قام المحافط بتفقد المبني بالكامل تمهيدا لاستغلاله لخدمة الاستثمار والمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية مشيرا إلى انه سيتم تفعيل جميع اداراته وعقد مجلس ادارة المناطق الصناعية الشهري بالمبني كنوع من التواجد ميدانيا مع مستثمري المنطقة وحل مشاكلهم كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من وجود نقطة للحماية المدنية والإسعاف.