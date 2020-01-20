شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قراري إزالة لمخالفات بناء بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، قراري إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضى المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن مخالفات البناء تمثلت في: إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضٍ سكنية وخدمية، وكذا إقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن قراري وزير الإسكان نصا على تولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات. ​