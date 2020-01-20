شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح الدورة العشرين للمعرض الدولى لتكنولوجيا صناعة الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، الدورة العشرين للمعرض الدولى لتكنولوجيا صناعة الحبوب الذي يستمر حتى بعد غد بأرض المعارض بمشاركة 27 شركة من 11 دولة ممثلة لأكثر من 182 توكيلاً.

وقال المصيلحي، في بيان اليوم، «إن المعرض يتميز بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة تجهيزات المطاحن، الصوامع، مضارب الأرز ومصانع الأعلاف، الغربلة وفرز وتنقية البذور والحبوب والمكرونة، والبسكويت وتكنولوجيا للتعبئة والتغليف، لافتاً إلى أن الدورة الحالية تميزت بوجود شركات مصرية وأجنبية تقوم بعرض آلات ومعدات يتم تصنيعها بمصر ويتم تصديرها للخارج، وأكد أن توطين التكنولوجيا يساهم في إعطاء قيمة مضافة للمنتج ويفتح المجال للتصدير مما يسهم في نمو الاقتصاد».

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وأضاف أن المعرض تميز أيضاً بعرض آلات ومعدات صغيرة ومتوسطة مما يشجع على التوسع في المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والكبرى، وخلق فرص عمل.

وأوضح المصيلحي، أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير الطحن للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال عمليات صيانة مستمرة، لافتاً إلى أنه تم عمل مراجعة شاملة للصوامع على مستوى مصر بالتعاون مع القوات المسلحة بكافة النواحي سواء أجهزة التحكم أو النظم الإلكترونية للرطوبة والحرارة أو الجسم الأساسي للحفاظ على الأصول.

ونوه بأن هناك برنامجاً حقيقياً لإعادة دراسة القدرات الحقيقية للطحن، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمراجعة أداء المطاحن وتحديد ما يمكن تطويره والتوسع به، وما يمكن استغلاله بشكل أفضل، وأشار إلى أن إعادة تدوير الأصول واستغلالها عملية مستمرة.

وأكد المصيلحي، أن الوزارة تعمل أيضاً على إعادة دراسة مشروع تحسين جودة الدقيق وإضافة عناصر غذائية له، خاصة عنصر الحديد لمواجهة الأنيميا التي تواجه الأطفال، منوهاً بأن المعرض تضمن شركتين تقومان بإنتاج تلك المحسنات بصناعة مصرية بدلا من الاستيراد.