الزراعة: التوسع فى إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر بالمزارع الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية المصرية، وأصناف الخضر، بالمزارع المشتركة مع الدول الإفريقية، فى سبيل زيادة انتشار تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر المصرية فى الدول الافريقية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة سبل التعاون بين دول القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسته للاتحاد الإفريقى.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تلك الخطوة تعد تطوراً إيجابياً نحو إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر المصرية والتي تلائم البيئة الافريقية كأحد وسائل القوى الناعمة المصرية فى إفريقيا ومصدر من مصادر الدخل القومي لمصر باعتبارها صناعة واعدة، مشيراً إلى أن ذلك أيضاً يعد ضمن اهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة التواجد المصرى الفعال في القارة الأفريقية من خلال تسويق المنتجات الزراعية المصرية باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائى.

وشهد القصير توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع انشاء المزارع المشتركة مع الدول الافريقية، ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، في مجال انتاج تقاوي أصناف الخضر(بعض هجن الطماطم مثل اجياد ٧&اجياد ١٦& هجين الخيار الارضى وهجين الصوب) المصرية بالمزارع المشتركة مع الدول الافريقية لتوفير تقاوى خضر مصرية عالية الجودة والإنتاجية لزراعتها وتسويقها فى بعض الدول الافريقية.

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ووفقا للبروتوكول سيقوم معهد بحوث البساتين بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الافريقية فى استنباط وإنتاج هجن خضر مصرية(هجن الطماطم والخيار والفلفل الأحمر والكنتالوب) ذات جودة وإنتاجية عالية بالمزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار بتنزانيا من خلال باحثى المعهد.

كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع ذاته ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بهدف انتاج تقاوي أصناف وهجن المحاصيل الحقلية المصرية بالمزارع المشتركة في الدول الافريقية، لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الافريقية.

ووفقا للبروتوكول سيقوم معهد بحوث المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الافريقية فى استنباط وإنتاج هجن وأصناف محاصيل حقلية مصرية ذات إنتاجية عالية بالمزارع المصرية المشتركة مع الدول الافريقية من خلال التعاون بين باحثى المعهد والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع انشاء المزارع المشتركة مع الدول الافريقية.