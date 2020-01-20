شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ العمل بالنسخة المتطورة من برنامج المسافر الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت شركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، العمل بالنسخة المتطورة من برنامج المسافر الدائم، حيث تم إطلاق مستوى جديد للعضوية وهو المستوى الإيليت ليصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات هما: "الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني".

وتتيح النسخة الجديدة من البرنامج العديد من المزايا الجديدة حيث يسمح للعملاء الذين حققوا 300 ألف ميل من أميال السفر من تاريخ وصولهم إلى المستوى الذهبي بالإنتقال إلى مستوى العضوية الإيليت الجديد.

ويمنح هذا المستوى الحصول على نسبة أميال أضافية بنسبة "35 %" عند السفر على رحلات مصر للطيران مما يتيح للعملاء فرصة أكبر لاستبدال أميالهم بتذاكر سفر سواء على رحلات مصر للطيران.

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واستحدثت الشركة مزايا جديدة تتيح لأعضاء مستويي الايليت والبلاتيني إمكانية تحويل الأميال لأعضاء آخريين من إختيارهم وكذلك إمكانية شراء الأميال للإحتفاظ بالمستوى سواء الإيليت أو البلاتيني، وجاء اختيار مميزات العضوية الجديدة أو شكل البطاقة بناءًا على دراسة لاحتياجات السوق.

وتسمح المزايا الجديدة للأعضاء بمستويى الإيليت والبلاتيني التمتع بإمكانية شراء أميال للحفاظ على مستوى العضوية بالإضافة الى العديد من المميزات الأخرى على رحلات مصر للطيران أو الشركات الأعضاء بتحالف ستار مثل إمكانية دخول حاملي البطاقات الذهبية والإيليت والبلاتينية إلى أكثر من 1000 استراحة حول العالم وغيرها من المميزات .