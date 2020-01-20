شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين تعيد تشكيل هيئة مكتبها بعد 4 أحكام بإلغاء توقيعات أمين الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثان نقابة العلميين، إن النقيب المعزول السيد عبد الستار المليجى، إن مجلس النقابة حصل على 4 أحكام قضائية جديدة، القضية الأولى رقم 61867 قضاء إدارى لسنة 73 شق عاجل، تضمن إلغاء توقيعات البنوك لأمين الصندوق السابق أحمد سعيد، وأمين الصندوق المساعد المُعين من المليجى، الجيولوجى محمود مهنى وما ترتب عليه من آثار.

وأوضح أبو عُميرة، فى بيان، أن القضية الثانية، هى: دعوى رقم 61384 لسنة 73 شق عاجل المقامة من محمد غريب، وأعضاء هيئة المكتب المنتخبة، وتم الحكم بإلغاء صفات هيئة المكتب المعينة من المليجى، والتى تضم كل من:" نبيل ياسين، محمد راشد، ناصر بركات، وأحمد سعيد"، والدعوى رقم 61373 لسنة 73 شق عاجل، المقامة من محمد غريب وأحمد عبد الجواد وعبد الغفار عزمي وصلاح النادى، وتم الحكم بإلغاء جميع قرارات اجتماع كبار العلميين لمخالفته القانون وما ترتب عليها من آثار، مشيرا إلى أن القضية الرابعة، تم الحكم بها بإلغاء حكم 4 نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من آثار.

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وأشار إلى أن مجلس النقابة، كسب 4 قضايا بالقضاء الإداري فى يوم واحد، أهمهم إلغاء توقيعات البنوك للمعينين من المليجى، ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف حسابات البنوك والحفاظ على ما تبقى فى البنوك من أموال العلميين، موضحا أن هيئة المكتب الخاصة بالنقابة العامة هى: الدكتور أحمد عبد الجواد الوكيل الأول، الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة الوكيل الثانى، الدكتور صلاح النادى الأمين العام، الدكتور عبد الغفار عزمى أمين الصندوق، الدكتور وائل فواز أمين الصندوق المساعد، الدكتور محمد شعبان أمين مساعد المقرات، الدكتور عبد الحميد الكباش أمين مساعد النشاط، الدكتور محمد السيد أمين مساعد الشُعب والفروع.