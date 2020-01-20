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رئيس جامعة عين شمس يتفقد الفصل الذكى وسير الامتحانات فى كلية الهندسة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إحدى مراحل التدريب فى الفصل الذكى (Smart Classroom) فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وهو ثمار تعاون بين ثلاث جهات صینیة وجامعة عين شمس، وهذه الجهات الثلاث هى، المركز الدولى للابتكار فى التعليم العالى تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، مجموعه وى دونغ للتعليم السحابي (Weidong).

رافق رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ضياء خليل القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر الحسينى، وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى رفعت، مدير برامج الساعات المعتمدة،  والدكتورة منى عبد العال، مدير مركز تطوير التعليم والدكتور سامح ابراهيم، مدير مشروع (Smart Classroom )، وحاضر فى هذا التدريب، كيفن وو، مدير المشروعات الخارجية بمجموعة ويدونج للتعليم السحابى، وحسن عديل شهزاد، المدير الفنى الرئيسى للفصول الذكية بالمركز الدولى للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو.

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يهدف المشروع إلى تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي، وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل خارج مصر.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الامتحانات، والكنترول، وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة بقاعات الامتحانات لأداء الطلاب لامتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال فترة الامتحانات، وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدا أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب.

وقال الدكتور ضياء خليل القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات او مشكلات بشأنها.

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