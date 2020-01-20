شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى نظيره الموريتانى وويلقى محاضرة بالمركز الثقافى المصرى فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وزارة الأوقاف المصرية، نشاط الدكتور محمد مختار جمعة، فى موريتانيا لتعزيز التواصل والعمل، والعلابات، حيث يلتقى بعد قليل نظيره الموريتانى الداه سيد أعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى، لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

Advertisements

وفى الرابعة والنصف بتوقيت نواكشوط يلقى الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، محاضرة هامة بالمركز الثقافي المصرى بنواكشوط يستعرض فيها تجربة الأوقاف المصرية فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى المستنير وتجربتها في مجال التدريب والتأهيل تحت عنوان :" خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة "، بحضور جمع كبير من الإعلاميين والمثقفين الموريتانيين ، فى حضور السفير أحمد سلامة سفير مصر في موريتانيا وسعادة القنصل عمرو فرحات وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط والدكتور أشرف العزازى المشرف على المركز الثقافى المصرى بنواكشوط.

كما التقي الوزير عددا من العلماء المشاركين فى المؤتمر، ويواصل لقاءاته بالعلماء المشاركين من مختلف دول القارة الأفريقية.