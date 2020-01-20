شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم ورشة عمل لتطوير سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، ورشة عمل تطوير سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم بالتعاون بين المعهد ومديرية الزراعة بالفيوم، وتناقش ورشة العمل أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع للوصول إلى حلول منطقيه تطبيقية، يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات والسياسـات الزراعيـة الخاصة بتنميـة هذا القطاع .

ويشارك فى ورشة العمل مزارعو النباتات الطبية والعطرية وممثلى الجهاز التنفيذى لوزارة الزراعة، وممثلين عن الجامعات المصرية والمركز البحثية الزراعية و الاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدنى للنباتات الطبية والعطرية، ومديرو الجمعيات التعاونية الزراعية التى تزرع النباتات الطبية والعطرية، وممثلين عن القطاع الخاص لمستلزمات الإنتاج بمناطق زراعة النباتات الطبية والعطرية وتجار التجزئة والجملة وممثلين عن مصانع الإنتاج والمصدرين إلى الخارج.

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وقال الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم تعد من المحاصيل ذات الاهمية النسبية وتحتل الفيوم المركز الأول من حيث المساحة باجمالى حوالى 23000 فدان من اجمالى حوالى 99000 فدان على مستوى الجمهورية تمثل حوالى 22,5% من اجمالى الجمهورية طبقا لإحصاءات عام 2018 للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

وأضاف "عبدالمحسن" أن انتاج محافظة الفيوم يمثل حوالى 102000 طن من اجمالى الجمهورية البالغ حوالى 518000 طن بنسبة مئوية قدرها حوالى 20% , وتتنوع النباتات الطبية والعطرية بالفيوم فيما بين شيح وعباد قمر وشمر وبردقوش وكراوية ونعناع وريحان، موضحا أن الفيوم من المحافظات التى يطبق بها سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية كاملة بداية من الزراعة وحتى الوصول للمستهلك مرورا اثناء ذلك بعمليات الانتاج والتسويق سواء كان محليــا او خارجيا وسواء كان خاما اوليا أو منتجات مصنعة.

وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعى، إنه من المتوقع أن يتعرف المشاركين على أهمية النباتات الطبية والعطرية وأهم معاملات الإنتاج والتسويق ومعاملات ما بعد الحصاد , وتتبع سلسلة القيمة لإنتاج أهم النباتات الطبية والعطرية , ومن المتوقع أيضا أن تصدر الورشة توصية شاملة من وجهة نظر كل المهتمين بالمجال لتحقيق تنمية وتطوير انتاجى وتسويقى لقطاع النباتات الطبية والعطرية بالفيوم.