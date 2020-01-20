شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "أطفال وكبار بلامأوى" ينقذ مسنا بمحافظة دمياط وينقله لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق اطفال وكبار بلامأوى بوزارة التصامن، فى إنقاذ مسن يفترش أحد شوارع رأس البر بمحافظة دمياط وذلك فى إطار حملة المشردين التى أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المسن يدعى" أ.م." ويبلغ من العمر 74 عاماً، ولم يجد سوى الشارع مأوى وملاذ له بعد أن تركه أفراد أسرته بدون رعايه نتيجة وجود خلافات أسرية منذ اكثر من 10 سنوات.

وعلى الفور تحرك الفريق وتم نقله لدار رعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط وفريق التدخل السريع واقناعه بخطور تواجده فى الشارع.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق في إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

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وقالت نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وأشارت القباج إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق اطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة في المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويذكر أن فرق التدخل السريع تم تشكيلها عام 2014، فيما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى في عام 2016 بالتعاون مع تحيا مصر ومنذ هذا التاريخ وهم يمارسون دورهم فى إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية 16528 ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على حسابات فيسبوك - تويتر - إنستجرام أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.