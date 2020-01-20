شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق هاشتاج «أنا أشارك فى مراكب النجاة» لإشراك المصريين بالخارج فى المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب الاشتراك للمصريين بالخارج في المبادرة بناء على طلبات المواطنين الراغبين فى دعم المبادرة وذلك من خلال هاشتاج #أنا_أشارك_في_مراكب_النجاة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»،

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بدور المصريين بالخارج، وحرصهم على دعم جهود الدولة فى إطار خطط التنمية المستدامة، والمشاركة بأفكارهم واستثماراتهم وتقديم خطط للمشروعات التى تسعى الدولة للتوسع فيها.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الباب مفتوح لمن يودّ المشاركة مع المصريين بالخارج في المبادرة عبر وسيلتين، الأولى: عرض فرص عمل لأبناء محافظته فى الدولة التي يقيم فيها بالخارج، والثانية: إطلاق مشروعات صغيرة ودعم الشباب في داخل المحافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وذلك بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

Advertisements

وأكدت وزارة الهجرة أن المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية هى كالتالى:

▪ الفيوم.

▪ أسيوط.

▪ سوهاج.

▪ كفر الشيخ.

▪ البحيرة.

▪ الغربية.

▪ المنوفية.

▪ المنيا.

▪ الشرقية.

▪ الدقهلية.

▪ القليوبية.

▪ الأقصر.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن فخرها بالتكامل والتعاون من وزارات ومؤسسات الدولة مع وزارة الهجرة في إنجاح المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؛ حرصًا على حياة أبنائنا وضمانًا لمستقبل آمن للجميع، مؤكدة إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمبادرة، معتبرين إياها تتويجًا لدور مصر الرائد في منع مراكب الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ العام 2016.