شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم برنامج "الإعلام والتعاون الأفريقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمود المغربي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن الوكالة تنظم خلال الفترة 20-30 يناير 2020 برنامجاً يشارك فيه نخبة من أبرز الرموز الإعلامية من 23 دولة أفريقية، وذلك تحت عنوان "الإعلام والتعاون الأفريقي"، لافتا إلى أن البرنامج سوف يتضمن تنظيم ورش عمل وترتيب لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين المصريين.

كما يتضمن البرنامج، زيارات تفقدية لمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من المؤسسات الهامة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوكالة على تنظيم هذا البرنامج بشكل دوري في ضوء التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الأفريقية في الوقت الراهن.

وأشار المغربى، إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر وأشقائها الأفارقة على المستوى الإعلامي، فضلاً عن بناء شبكة من التواصل بين الكوادر الأفريقية الإعلامية لتعزيز التعاون في إطار تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063، مؤكداً في هذا السياق على أهمية ودور وسائل الإعلام في زيادة الوعي المجتمعي حول تحديات ومعوقات التنمية في البلدان الأفريقية، وهو دور تتزايد أهميته مع تنوع وسائل الإعلام وتطور قدراتها ارتباطاً بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً.