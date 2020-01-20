شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 6544 شابًا بالقطاع الخاص فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 6544 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 206 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، من بين 8327 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضى، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 10089 شهادة مستوى مهارة، و10120 ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب فى العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة خلال عام 2019.

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وقال عبد الراضى، إن المديرية قامت بتحرير 143 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 71 ألفا و500 جنيه، كما قامت بصرف المنح المقررة لـ 527 عاملا بإجمالى 208 آلاف و165 جنيها.

وأشار إلى أن المديرية قامت -أيضا- بالتفتيش علي 8343 منشأة يعمل بها 39 ألفا و579 عاملا لتنفيذ قانون العمل ، وحررت 622 محضرا، كما قامت بالتفيش على 1695 منشأة بها 21 ألفا و750 عاملا فى مجال السلامة والصحية المهنية، وحرت 274 محضرا.

وتابع : أنه تم بحث 636 شكوي في مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 483 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانونى فى 151 شكوى، ومازال هناك شكوتان تحت البحث والدراسة.

وتم عقد 60 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعى، والإدمان، وتعاطى المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة وذوى الاجتياحات الخاصة.