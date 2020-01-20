شكرا لقرائتكم خبر عن مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة للعمل خلال 3 أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وازارة السياحة والآثار تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة، التى انتهت في 31 ديسمبر 2019 ، جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على النهوض بجودة المنتج السياحي المصري بصفة عامة ومنظومة الفنادق العائمة بصفة خاصة لتتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات السائحين والتدفقات السياحية

وأوضح عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، أنه تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة عن التشغيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهى فى 31 مارس 2020، علي أن يتم إخطار الوزارة في حالة الرغبة في تشغيل هذه الفنادق، مؤكدًا علي أن هذه القرارات تأتي في اطار تفعيل سياسة الوزارة بشأن تقديم الدعم اللازم لمساندة المستثمرين السياحيين، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري لتتماشي مع الاتجاهات العالمية.

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من جانب آخر ، ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية معرضاً فنياً تحت عنوان " معرض التاج الفوتوغرافي" ، جاء ذلك لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم قرابة 50صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ويتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية تبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وايضاً الفنون والرسومات الموجودة بداخله.

من جانبه أوضح ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر لما تذخر به مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة.