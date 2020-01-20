شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بشن حملة شاملة على شارع ناصر الثورة بالعمرانية وبحث رصفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدا فى العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفورى معها مؤكداً على التواصل مع المواطنين والتواجد الميدانى للعمل على حل مشاكلهم جذريا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الجيزة بالمواطنين حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهى على نهر الشارع وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة على كافة المنشآت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بإشغال الطريق مجدداً موجها ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور انتهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم .

كما استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه علي منطقة الاشتراطات والمنافع العامة بالعقار لقيامه بعمل تاندة وتقفيل الردود الأمامي مخالفا بذلك قانون البناء 119 لسنة 2008 وقد وجه المحافظ حي الهرم باخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالتها عن طريق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص مما أثر علي الحالة الإنشائية للعقار .

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حيث وجه المحافظ حي شمال الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك وسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصا على سلامة المواطنين .

وفي نهاية اللقاء أشاد المواطنين بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من أجل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوي الخدمات .

اللقاء الاسبوعي الذى عقده المحافظ مع المواطنين جاء بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم و محمد نور رئيس حي العمرانية و أسامه السقعان رئيس حي شمال الجيزة و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.