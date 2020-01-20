الاحتفال بتأبين رائد الفكر التعاونى كمال أبو الخير فى المعهد العالى للدراسات التعاونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة وفاء وتقدير ينظم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية ٥ مساء الاثنين المقبل حفلاً لتأبين العالم الجليل الدكتور كمال أبو الخير الذى يعد أحد رواد الفكر التعاونى فى مصر وذلك فى قاعة الاحتفالات بالمعهد العالى للدراسات التعاونية بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والاعلاميين والصحفيين .

وصرح الدكتور حسن راتب أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار حرصه على إحياء ذكرى هذا العالم الجليل كمال أبو الخير الذى كان حكيما حينما اختار التعليم التعاونى منهجا لتحقيق حلمه الاول فى القيام بالعديد من الخطوات التى تستهدف فى المقام الاول نشر الفكر التعاونى ومبادئه واجتذاب المناصرين له وذلك من خلال قيامه بأنشاء الجمعية المصرية للدراسات التعاونية عام 1962 لتكون بمثابة القاطرة المسؤلة عن نشر الدعوه للنظام التعاونى بصفته "شريك ثالث" فى الاقتصاد ليس هذا وحسب بل القيام أيضاً بإعداد كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى للعمل التعاونى وهو ما اسفر بالفعل عن انشاء المعهد العالى للدراسات التعاونية.

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