وفد من ضباط ومجندى قطاع الأمن المركزى يزور المرضى بمعهد الأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، أوفدت وزارة الداخلية، عدد من ضباط وأفراد ومجندى قطاع الأمن المركزى، لزيارة المرضى بالمعهد القومى للأورام بمستشفى القصر العينى، وتقديم الدعم النفسى لهم، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية الهادفة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وبمناسبة عيد الشرطة.



وفد من ضباط الداخلية يزور المرضى

وقام الضباط والأفراد بالأمن المركزى، بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، متمنين لهم بالشفاء العاجل، وخلال الزيارة قام الضباط والأفراد والمجندين بالتبرع بالدم لصالح مرضى المعهد المحجوزين والمترددين لتلقى العلاج، وذلك إيماناً منهم بأهمية دورهم الإنسانى فى المساهمة لرعاية المرضى.



الضباط يتبرعون بالدم للمرضى



الضباط يتبرعون بالدم

وتمت الزيارة وسط أجواء من البهجة والسعادة، حيث التقطت الصور التذكارية، وعبر عدد من الأطفال الذين يُعالجون بالمستشفى وأهاليهم عن سعادتهم الغامرة بتلك الزيارة.

وفى ختام الزيارة توجه الوفد بالشكر لإدارة المستشفى على حسن الاستقبال وتقديم كافة التسهيلات التى ساهمت فى نجاح الزيارة.

يذكر أن وزارة الداخلية تهتم بالأمن الإنساني، حيث اهتمت بأصحاب الحالات الإنسانية المترددين على القطاعات الخدمية، فاتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بعض الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، وإستقبلت الإدارة خلال 1606 مواطن جميعهم من "الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" ، وذلك بمقرات الأقسام وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

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وأسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن إنهاء إجراءات 101229 تصريحا "جديد – إعفاءات – مخالصات"، وإصدار 488 تصريحا بالخدمات الإلكترونية، وإصدار 110 تصريحات عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط 2007 محكوم عليهم فى جنح وجنايات، وضبط 33 قضية "ترخيص – تزوير - سمسرة".

ويأتي الاهتمام بكبار السن وذوي الإعاقة على رأس أولويات وزارة الداخلية، خاصة المترددين على المواقع الشرطية الخدمية، حيث اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مؤكدة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما كان الاهتمام بصحة المواطنين ضمن أولويات الداخلية، فوقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على المواطنين، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتم استقبال الحالات التى بلغت 152 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً ، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

المبادرات الإنسانية تشمل إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الإعاقة بمنازلهم، حتى لا يتكبدوا أي عناء أو مشقة.

هذه التحركات الإنسانية من وزارة الداخلية يقابلها استحسان من المواطنين في كافة المواقع الشرطية، الذين أعربوا عن تقديرهم للوزارة وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، لإهتمامهم المستمر بالمواطن وتخفيف العبء عن كاهله.