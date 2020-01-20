شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق غدا حملة طرق أبواب بالبحيرة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً فعاليات حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة فى قرى محافظة البحيرة، وتستمر لمدة يومين، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و التى تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وتشهد حملة طرق الأبواب عقد لقاءات جماهيرية موسعة بالتوازي مع الحملة، وسوف تشهد هذه اللقاءات حضور السفيرة نبيلة مكرم لتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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وتطلق وزارة الدولة للهجرة، غدا الثلاثاء، المحطة الثانية لمبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، حيث تشهد المحطة الثانية للمبادرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وستشمل زيارة محافظة البحيرة، افتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والذي من المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.

ومحافظة البحيرة هى المحطة الثانية ضمن استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بـ 11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، حيث إن محافظة الفيوم شهدت انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.