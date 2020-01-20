شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكبر سفينة للحاويات منذ إنشاء الرصيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أكبر سفينة للحاويات دخلت الميناء مساء أمس، فى سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشاء رصيف محطة الحاويات بالميناء.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة APL CHANGI القادمة من مالطا متجهة إلي جده ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 397 مترًا، وعرض51 مترًا، بغاطس14.3 مترًا، وحمولة كلية تبلغ 169،423 ألف طن وهي تعد من أكبر سفن الحاويات وهي تابعة للتوكيلCMA CGM.

وتعد السفينة من أكبر السفن الناقلة للصادرات المصرية التي تعامل معها الميناء، وأن استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء بشكل خاص وللهيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث أنها شهادة لكفاءة العمل بميناء غرب بورسعيد بعد تعميق هيئة قناة السويس لدائرة الدوران لتصل إلى 17 مترًا وتعميق رصيف محطة الحاويات ليصل إلى 16 مترًا لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية للتعامل مع ميناء غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر أن هذه النجاحات تأتي بناء على الدراسات التي تجريها الهيئة الاقتصادية لرفع تصنيف موانئها الست، ومتابعة استمرار المتغيرات التي تطرأ على السوق الملاحي العالمي والتي من شأنها جذب الخطوط الملاحية وكذا استقبال أحدث أجيال السفن العملاقة.

من ناحية أخرى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

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وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكبر سفينة للحاويات



ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكبر سفينة للحاويات



ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكبر سفينة للحاويات