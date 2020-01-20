شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة لضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (1006) قضايا تموينية متنوعة، فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى سلاسل مطاعم وجبات جاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4) أطنان (مفروم لحوم- دهون حيوانية) (80) فرد "حمام"معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الكيماوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (14,400) طن مواد كيماوية (خل صناعى) معبأة داخل تنكات وعبوات مجهولة المثدر "مستلزمات إنتاج منتج نهائى" لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدية.

وتمكنت من ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (55200) لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية بحوالى (386700) جنيهاً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كان قطاع الأمن الاقتصادى "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " وجهوا حملات أمنية، أسفرت نجحوا في ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 760 حكم قضائى خلال 24 ساعة، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.