شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: درجات امتحان الترمين لـ أولى وتانية ثانوى مكملة لبعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا داعى لحالة القلق والتوتر التى يعيشها بعض أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والشكاوى المتعددة من أسئلة الامتحانات، رغم أنها أفضل من السابق بكثير، مؤكدة أن الطالب لديه فرصة إذا أخفق خلال امتحان الترم الأول أن يعوض بامتحان الفصل الدراسى الثانى، قائلة: درجات الترمين مكملة لبعضها، بحيث تحدد حالة الطالب راسب أو ناجح نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت المصادر، أن درجة الطالب فى امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثانى معا، مضيفة أن أولى وثانية ثانوى هذا العام هى "سنوات نقل عادية بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدى للالتحاق بالجامعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

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