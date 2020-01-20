التعليم: درجات امتحان الترمين لـ أولى وتانية ثانوى مكملة لبعضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا داعى لحالة القلق والتوتر التى يعيشها بعض أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والشكاوى المتعددة من أسئلة الامتحانات، رغم أنها أفضل من السابق بكثير، مؤكدة أن الطالب لديه فرصة إذا أخفق خلال امتحان الترم الأول أن يعوض بامتحان الفصل الدراسى الثانى، قائلة: درجات الترمين مكملة لبعضها، بحيث تحدد حالة الطالب راسب أو ناجح نهاية الفصل الدراسى الثانى.
وأوضحت المصادر، أن درجة الطالب فى امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثانى معا، مضيفة أن أولى وثانية ثانوى هذا العام هى "سنوات نقل عادية بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدى للالتحاق بالجامعات.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.
وتضمن امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.
وجاءت امتحانات الصف الثاني الثانوى، عبارة عن 35 سؤالاً 27 اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال فى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات، جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤالا اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً 15 علم نفس، و15 اجتماع، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً 15 استاتيكا، 15 هندسة.
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