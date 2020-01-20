شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق خدمة "بوابة النمو" لتعزيز التجارة والاستثمارات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت بريطانيا خدمة "بوابة النمو" لمساعدة المستثمرين الأفارقة، والدوليين، والبريطانيين على الدخول فى شراكات استثمارية، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية التى افتتحها صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة البريطانية "لندن" الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووفقا للحكومة البريطانية، سوف توفر خدمة "بوابة النمو" لكافة المستثمرين فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية والمالية التى توفرها بريطانيا للدول الأفريقية على شبكة "الإنترنت ".

وتسعى بريطانيا، لكى تكون أكبر مستثمر من "مجموعة السبع" الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام "2022"، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.

وكانت بريطانيا، قد أعلنت فى أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لأفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترلينى.

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وتشير الاحصائيات، إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترلينى عام 2018 ، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الأفريقية إلى حوالى ألفى شركة ، فيما ارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار - حوالى 15.83 مليار جنيه إسترلينى العام الماضى "2019".