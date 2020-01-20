شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حادث "طبيبات المنيا".. جهات التحقيق تنتظر تقرير لجنة فحص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النيابة العامة فى جنوب الجيزة، تحقيقاتها فى حادث تصادم الصف، والمعروف إعلاميًا بحادث "طبيبات المنيا"، حيث خاطبت جهات التحقيق اللجنة المشكلة لفحص السيارات المتسببة فى الحادث، لإفادتها بنتائج تقريرها حول السيارات، حيث من المقرر أن يشمل التقرير تحديد الخسائر التى لحقت بالسيارات، وعما إذا كان بها مشاكل فنية تسببت فى اختلال عجلة القيادة، ومن ثم وقوع الحادث، أم أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.

وتضمنت التقارير الطبية التى تسلمتها جهات التحقيق، تفاصيل الإصابات التى لحقت بالمصابين الـ 16 فى الحادث، والتى تنوعت ما بين كسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، فضلًا عن الإصابات التى لحقت بالمتوفين الـ 5 وأدت إلى وفاتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة، ولم يتمالك السيطرة على السيارة، واصطدمت بها سيارة نقل، وانقلبت على الطريق، مما أسفر عن سقوط الضحايا.

كانت جهات التحقيق، قد أمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة، جراء الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، لبيان أسباب وقوف الحادث، وخاطبت خبراء الأدلة الجنائية، لإفادتها بنتائج فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث.

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كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر حادث اصطدام سيارة نقل وميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة الصف، وأصيب 16 آخرين فى الحادث.

وانتقلت سيارات الاسعاف إلى المكان وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط، لتلقى الرعاية الصحية، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من أحد الأطباء بوقوع حادث مرورى بطريق الصحراوى الشرقى فى الصف.