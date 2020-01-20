شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى يرفع شعار "المخدرات هي الحل".. ضبط عضو بالجماعة يدير معمل لإنتاج الاستروكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يجد إخواني فائدة من الإنضمام للجماعة المحظورة، فلجأ لعالم الكيف، حيث اتفق مع مجموعة من أصدقائه على تصنيع "الاستروكس" بمنزل أحدهم في منطقة السلام بالقاهرة، لتحقيق ثروات مالية ضخمة.

أحلام الإخواني السابق تورطه في قضية حملت رقم 13271 لسنة 2014 الساحل "إنضمام لجماعة محظورة"، في تكوين ثروات طائلة تحطمت على يقظة العيون الساهرة، حيث نجحت في تتبع المتهم ورصده والقبض عليه وبرفقته شركائه.

يقظة الشرطة كشفت عن خط لإنتاج الاستروكس، ومحاولات يائسة لاستهداف عقول الشباب بمواد مخدرة تخليقية يتم إضافة بعض المواد الكيمائية عليها مثل "بودرة الصراصير" مما يدمر الجهاز العصبي للجسم، ويحول الشاب لشخص عنيف يرتكب الجرائم.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها قيام مجموعة باستئجار شقة واتخاذها مكاناً لتصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، وتبين أن المتهمين هم "م.ا" سبلغ من العمر 31 سنة، عاطل ومقيم في الصعيد، السابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم 3426 لسنة 2018 الظاهر " مخدرات "، و"ا.ف" 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 13271 لسنة 2014 الساحل "إنضمام لجماعة محظورة"، و"خ.ع" يبلغ من العمر 25 سنة، السابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 372 لسنة 2018 الجمالية " سلاح بدون ترخيص"، و"ك.أ" 29 سنة عاطل، و"م.و" يبلغ من العمر 28 سنة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم أثناء تواجدهم بالشقة.

وعثر بحوزة المتهمين على "2 كيلو استروكس، و55 كيس بودرة تستخدم في تصنيع الاستروكس، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12مم ، وطلقتين من ذات العيار، و سلاحين أبيض " مطواة ، مقص معدني"، وأكياس فارغة " معدة للتعبئة " و8 هواتف محمول، و16 ألف جنيه"، وتم التحفظ على السيارة رقم "س ر هـ 193" ماركة نيسان صني موديل 2009 " ملك المتهم الثاني".

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائهم ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم.



المتهم