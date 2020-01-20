شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي أمام قمة الاستثمار بلندن: التحديات الاقتصادية تؤثر على جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للملكة المتحدة لدعم مساعينا للتنمية الإفريقية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف أننا نجتمع اليوم في ظروف دولية شديدة الاضطراب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية مما يؤثر علي جهود التنمية.

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