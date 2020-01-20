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الرئيس السيسى وجونسون وزعماء إفريقيا يشاركون فى حفل استقبال بقصر باكنجام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية المشاركين بقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، فى حفل استقبال يقيمه دوق كامبريدج الأمير وليام، مساء اليوم الإثنين، بقصر باكنجام، يحضر حفل الاستقبال أيضا رؤساء الشركات الإفريقية والبريطانية المشاركين فى القمة التى افتتحها، صباح اليوم الرئيس السيسى "بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقى" وبوريس جونسون.

 

ومن المقرر، أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر وبريطانيا فى قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.

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وسوف تمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة؛ لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الإفريقية.

 

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