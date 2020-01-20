شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين فى لندن بعد قتل 3 رجال طعنا بسكين.. والشرطة تستبعد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم القُبض على رجلين، للاشتباه فى ارتكاب جريمة قتل بعد طعن 3 رجال وقتلهم فى اشتباك، وتعتقد الشرطة أن الخلاف كان بين مجموعات من رجال السيخ، حيث ردت الشرطة على تقارير عن حدوث اضطراب شرق لندن ، يوم الأحد الساعة 7.38 مساءً، تم إعلان وفاة الثلاثة، الذين يُعتقد أنهم في العشرينات أو الثلاثينيات ، في مكان الحادث.

ونقلت الصحيفة عن ستيفان كليمان، قوله من مكان الحادث يوم الاثنين، إن المشتبه فيهم والضحايا كانوا معروفين لبعضهم البعض، وقال "نعتقد أن الجماعات المعنية هي أعضاء في مجتمع السيخ". ما زال الضباط يتصلون بأفراد أسر الرجال المتوفين.

وأضاف: "كان مشهدًا مروعًا لأي شخص وقلبي مع العائلات والمتأثرين به لأن الحادث لم يسبق له مثيل"، ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع لكنها استبعدت الإرهاب.

Advertisements

وقال عمدة لندن إنه تم السماح بسلطات إضافية لإنفاذ الشرطة في المنطقة حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين، وقال صادق خان: "أنا على اتصال بكبار ضباط الشرطة التابعين والممثلين المحليين بعد حادث خطير في ريدبريدج ، حيث فقد ثلاثة رجال حياتهم. تعازي لأسرهم والمجتمع المحلي في هذا الوقت العصيب ".

وغرد النائب العمالي إلفورد ساوث ، سام تاري ، مساء الأحد: "أشعر بحزن بالغ لمعرفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن ، الليلة".