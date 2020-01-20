شكرا لقرائتكم خبر عن تونى بلير عن قمة لندن: يجب على بريطانيا فتح صفحة جديدة فى علاقتها مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تونى بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، تعليقا على استضافة لندن للقمة البريطانية الإفريقية 2020 إن أفريقيا هي القارة القادمة، حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ملياري شخص خلال العقود الثلاثة القادمة، وهذا النمو فرصًا هائلة للأعمال والاستثمار ، ولكنه سيخلق أيضًا تحديات هائلة حول الاستدامة والبيئة.

وأضاف فى مقاله بصحيفة "الجارديان" تحت عنوان " يجب على بريطانيا فتح صفحة جديدة في علاقتها مع أفريقيا"، أن النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية أدى إلى سباق عالمي من أجل التأثير والنفوذ، وبريطانيا لا تستطيع أن تتخلف إلى الوراء.

وأوضح أن التركيز على إفريقيا أمر أساسي ، خاصة بالنسبة لبريطانيا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية لعام 2020 يجب أن تكون مناسبة لفتح صفحة جديدة في علاقة بريطانيا بأفريقيا.

وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة من المساعدات التي تنفقها بريطانيا والبصمة السياسية والدبلوماسية القوية التي تتمتع بها في إفريقيا ، إلا أن الاستثمار يتخلف، وفقا لبلير.

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وبين عامي 2014 و 2018 ، بلغت الاستثمارات البريطانية المباشرة في إفريقيا 17 مليار دولار (13 مليار جنيه إسترليني) ، أي أقل بكثير من 72 مليار دولار للصين ، و34 مليار دولار لفرنسا و 31 مليار دولار لأمريكا ، و25 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة. وهذا يحتاج إلى التغيير.

وأضاف قائلا إن إفريقيا توفر فرصة هائلة للمملكة المتحدة للحفاظ على مكانتها الاقتصادية العالمية: حيث سيكون واحد من كل أربعة مستهلكين في جميع أنحاء العالم أفريقيًا بحلول عام 2050 ، في حين أن ثمانية من أسرع 15 اقتصادًا نموًا توجد في أفريقيا.