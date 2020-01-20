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صندوق استثمار بريطانى يعلن اليوم ضخ استثمارات بمبالغ ضخمة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

علم ”الخليج 365” من مصادر مطلعة، أن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار "أكتيس" سوف تعلن اليوم عبر توقيع اتفاق مع مصر، استثمار بمبالغ ضخمة.

 

وأكدت المصادر أن صندوق الاستثمار يعمل فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات ويدير أصولا بنحو 12 مليار دولار، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

 

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جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

 

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

 

 

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