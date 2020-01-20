شاهد فى دقيقة.. المحفظة النقدية بالمترو بديلا عن تذاكر الرحلة الواحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لركاب المترو استخدام المحفظة النقدية لركوب المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية، حيث توفر على الراكب جهد الوقوف فى طابور أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذكرة قبل كل رحلة يقوم بها عبر المترو.
كل ما تريد معرفته عن هذه المحفظة النقدية تجده فى التقرير التالى:
1ـ المحفظة النقدية يقصد بها كارت ذكى يشحن بمبلغ مالى لاستقلال المترو.
2ـ قيمة رسوم استخراجه 25 جنيها وصلاحيته 5 سنوات.
3. استخراج وشحن الكارت من جميع محطات المترو.
4ـ يمكن شحنه بـ10 جنيهات ومضاعفتها حتى 200 جنيه.
5ـ يستخدم كمحفظة نقدية تخصم منها قيمة الرحلات خلال عبور بوابات المترو.
6ـ الكارت يستخرج لحامله (بدون اسم) ويمكن استخدامه لأكثر من شخص.
7- يشحن نفس الكارت مرات متكررة متى أراد حاملها بعد نفاد رصيده.
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