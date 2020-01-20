شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي من لندن: تحديات الاقتصاد تؤثر على جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها فعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 بحضور الرئيس السيسى، فضلا عن تغطيات رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 1 مساء

السيسي أمام قمة الاستثمار بلندن: التحديات الاقتصادية تؤثر على جهود التنمية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للملكة المتحدة لدعم مساعينا للتنمية الإفريقية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أننا نجتمع اليوم في ظروف دولية شديدة الاضطراب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية مما يؤثر علي جهود التنمية.

انطلاق فعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 بحضور الرئيس السيسى

انطلقت منذ قليل، فعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، حيث من المقرر أن تجمع القمة بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب، وتؤمن القمة صفقات استثمارية، كما ستعرض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

الرئيس السيسى وجونسون والقادة الأفارقة يلتقطون صورة جماعية قبل انطلاق القمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، صورة جماعية قبل انطلاق القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، حيث من المقرر أن تجمع القمة بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب، وتؤمن القمة صفقات استثمارية، كما ستعرض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

رئيس الوزراء يشهد احتفالية صرف تعويضات أهالى النوبة.. اليوم

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بأسوان لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم من بناء السد العالى وذلك بحضور عدد من الوزراء، وتأتي هذه الخطوة بصرف تعويضات أهالى النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بحل مشكلة أهالى النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.

مفوضة ملكة بريطانيا: مصر من الأسواق الرئيسية بأفريقيا جذبا للاستثمارات

أكدت إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية في قارة أفريقيا جذبًا للاستثمار المباشر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، وقالت سميث ـ في تصريح لقناة ( إكسترا نيوز) اليوم الاثنين ، إن القارة الأفريقية حققت تقدمًا كبيرًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في مجالات عدة وعلى رأسها التجارة والاستثمار.

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مصرع 9 أشخاص فى انهيار جسر للمشاة على نهر بإندونيسيا

قال مسؤولون عن مكافحة الكوارث إن جسرا للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة انهار في جزيرة سومطرة الإندونيسية مما أسفر عن غرق تسعة أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوى وما زال شخص فى عداد المفقودين، وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث إنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار أمس الأحد فى إقليم بنجكولو حيث بدأت الوكالة عملية إنقاذ.

الصلح خير.. فتحى يحتفل مع كهربا بالفوز على المقاولون بعد مشاداة المباراة

تجاوز النجم أحمد فتحى، لاعب النادى الأهلى، الخلاف الذى نشب بينه وبين اللاعب محمود كهربا المنضم حديثا للقلعة الحمراء فى مباراة المقاولون، ونشر أحمد فتحى صورة تجمعه بالوافد الجديد كهربا على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام" للاحتفال بالفوز على المقاولون العرب، حيث شهدت مباراة الاهلي والمقاولون مشادة كلامية خفيفة بين محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء وانتهت بتصالح الطرفين.

20 حافزا وميزة للأسر الملتزمة بالتنظيم وإنجاب طفلين فقط بمشروع قانون البرلمان

تضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها، حيث يهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وتتمثل هذه الحوافز والمزايا فى الآتى:

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة بالوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، أﻣﻄﺎرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومناطق متفرقة من اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، و اﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء حول حدوث خسائر بشرية أو مادية، وذكر مركز شبكات الزلازل الصينى - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترا فى محافظة جياشي بإقليم كاشجر بمنطقة شينجيانغ، وتم رصده الساعة 9:27 مساء أمس بتوقيت بكين، مشيرا إلى أن قوة الزلزال وتوابعه دفعت السكان إلى الهروب خارج المنازل.

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، حيث ظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى.

"يا إلهى يا مو"..صحف إنجلترا تتغنى بـ محمد صلاح نجم ليفربول ..فيديو وصور

تصدر الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول أغلفة الصحافة الإنجليزية الصادرة صباح اليوم،الأثنين، بعدما قاد ليفربول لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد" في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح ليفربول من تعزيز موقعه فى صدارة الدوري الانجليزي برصيد 64 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد ستقام يوم 29 يناير الجاري ويوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 16 نقطة حيث يملك السيتزين 48 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على أغلب الأنحاء بالجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة فى الصباح الباكر بسبب الشبورة، وعلى الطريق الساحلية أثناء سقوط الأمطار.