النقض تخلي سبيل 105 متهمين بالتجمهر في عابدين.. والطعن 3 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض جلسة 3 فبراير لنظر موضوع طعن 105 متهمين على حبسهم بتهم التجمهر والعنف بدائرة قسم شرطة عابدين.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الـ105 متهمين لحين نظر الطعن.

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صدر القرار برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد انيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 98 متهمًا بالحبس سنة، ومعاقبة 7 بالحبس 3 سنوات مع خضوعهم للمراقبة الشرطية لمدة سنة أخرى.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، وحيازة الأسلحة، وظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014. وتحمل القضية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.