سقوط عصابة سرقة مواسير شبكة الصرف الصحي بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن رجال مباحث القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي لسرقة شبكة الصرف الصحي بمدينة نصر.
أثناء مرور الرائد محمد مرجان، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعين بالقول الأمني الطريق الدائري اتجاه المعادي دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط كلاً من "م.م" عاطل، ومقيم شارع جامع شحاتة عزبة الهجانة، و"ك.ع" عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما المضبوطات التالية، جاكوش حديدي، دراجة بخارية تروسيكل بدون لوحات معدنية عقب قيامهما بسرقة عدد 3 مواسير بلاستيكية بطول 6 متر والمُخصصة لأعمال تجديد شبكة الصرف الصحي بالطريق الداعم أمام عمارات ضباط القوات المسلحة دائرة القسم بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما, وتحميلها على الدراجة البخارية قيادة الثاني.
وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والعقيد حسام شلتوت، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.
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