مباحث النهضة تداهم مصنع لإنتاج مخدر الأستروكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في رصد شقة مفروشة، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، استخدمها عناصر تشكيل عصابي لتصنيع عقار الأستروكس المخدر.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام كل من "م.إ" عاطل، ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 6 قضايا، و"ا.ف" عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضية "انضمام لجماعة محظورة "، و "خ.ا" عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين، " سلاح بدون ترخيص "، و"ك.ا" عاطل، و"م.و" عاطل، ومقيم بذات العنوان باستئجار الشقة محل سكنهم، واتخاذها مكاناً لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن الرواد إسلام عبد الباقي، وحسام مدبولي، ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها، وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية: "كمية من الأستروكس المخدر، وزنت 2 كيلو جرام، و55 كيس بودر يستخدم في تصنيع مخدر الأستروكس، وسلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12مم ، وطلقتين من ذات العيار، 2 سلاح ابيض " مطواة ، مقص معدني، كمية من الأكياس الفارغة " معدة للتعبئة " وزنت حوالى 1 كيلو جرام، 8 هاتف محمول، مبلغ مالي 16 ألف جنيه، السيارة رقم (س ر هـ 193) ماركة نيسان صني موديل 2009م "ملك المتهم الثاني".

وبمواجهتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.