خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 181 قطعة سلاح ناري 206 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 181 قطعة سلاح ناري، 206 قضية مخدرات وتنفيذ 60000 حكم قضائي متنوع. وتمكنت الحملة من ضبط 181 قطعة سلاح ناري، بحوزة 150 متهمًا، وتنفيذ 60000 حكمًا قضائيًا متنوع، وضبط تشكلين عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، كما ضبطت الحملة 206 قضية مخدرات بحوزة 224 متهمًا، وضبط 4394 قرص مخدر . تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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