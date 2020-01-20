الداخلية" تواصل المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر، والإسكندرية"، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن المستشفيات استقبلت 154 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.